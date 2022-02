Krieg in der Ukraine - Gedanken einer besorgten Hausfrau

Bis jetzt hattet ich immer noch Hoffnung auf eine friedliche LösungWas bedeutet der Krieg wirtschaftlich konkret für Deutschland?Ich denke, Sanktionen des Westen lassen Putin kalt. Das stachelt ihn immer noch mehr an. Aber so tun, als ob nichts wäre, ist auch keine Option.Putin droht dem Westen unverblümt mit einem Atomkrieg, wenn wir ihm in die Quere kommen sollten.Putin kann das kleine Deutschland ganz leicht überwältigen. Da würde auch keine noch so starke Bundeswehr eine Chance haben.Bis jetzt weigert sich Deutschland, Waffen in die Ukraine zu liefern.Die Meinungen sind aber gespalten. Ich befürworte auch, keine Waffen für die UkraineDas würde für mich bedeuten. als würde Deutschland aktiv in den Krieg eingreifen.Und schon wäre der Krieg mit all seinen Schrecken in Deutschland angekommen.Was kann Deutschland tun, um die Gefahren für uns möglichst klein zu halten?. Niemand will Krieg, aber wir werden ungewollt damit hineingezogen.Der Schrecken eines weltweiten Atomkrieges ist zum Greifen nah.