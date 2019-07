Ist es ein Verbrechen, Menschen aus Seenot zu retten?

Nachdem Italien der Sea-Watch das Einfahren in ihre Hoheitsgewässer verboten hat und die Seenotretter wie Kriminelle behandelt werden, hat nun auch Malta der "Alan Kurdi" verboten, in die Gewässer des Landes zu fahren.Wie verzweifelt müssen solche Menschen sein, sich in lebensbedrohliche Gefahren zu begeben? In einem Beitrag wird den Flüchtlingen unterstellt, sich freiwillig solcher Gefahren auszusetzen, nur um gerettet zu werden.Kein Mensch flüchtet freiwillig aus seiner Heimat, wenn er nicht bedroht wird oder unter menschenunwürdigen Verhältnissen lebt.Keiner der Kritiker ist jemals in eine solche Lage geraten, aber glauben, die Flüchtlinge wollen sich nur auf unsere Kosten ein schönes Leben machen.Diese Vorkommnisse erinnern immer mehr an die NS Zeit.