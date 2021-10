G 20 Weltklimagipfel

Als hätte ich es geahnt, außer Spesen nichts gewesen. Nur heiße Luft, die verpufft.Die Klimakrise wird einfach nicht ernst genommen. Hätten wir schon vor über dreißig Jahren auf die Warnungen gehört und langsam nach und nach Maßnahmen ergriffen, wäre heute nicht im wahrsten Sinnedie Kacke, sorry, die Erde am Dampfen.Je länger wir warten, desto teurer wird es.Wir rennen mit sehenden Augen in die Katastrophe.Irgendwann haben wir die Chance verpasst und nichts geht mehr.Ist das Klima erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.Wir arbeiten zielgerichtet darauf hin.Auch Deutschland und die Europäische Union sind nach wie vor nicht bereit, ihren fairen Anteil zu leisten", beklagte Klimaexperte Kowalzig. So steuere die Welt derzeit auf eine katastrophale Erwärmung um 2,7 Grad zu, obwohl maximal 1,5 Grad als kritische Schwelle gelten. Es dürfe nicht erst in fünf Jahren nachgebessert werden. "Der Planet brennt – den Luxus für weitere Verzögerungen haben wir schlichtweg nicht."Bei der Bekämpfung der Klimakrise blieb es bei vagen Absichtserklärungen. Einige Staaten haben immer noch nicht begriffen, dass die Erderwärmung ein existenzbedrohendes Problem ist, das schnelles Handeln erfordert – besser heute als morgen.Die Staaten denken vor allem an ihre eigenen Volkswirtschaften und nehmen damit billigend in Kauf, die Welt mit in den Abgrund zu reißen.Und Deutschland ist nicht besser.