Die weiße Rose - Zum Gedenken an Sophie Scholl und an alle Widerstandskämpfer des Nationalsozialismus

Sophie Scholl glaubte zunächst wie ihr zweieinhalb Jahre älterer Bruder Hans Scholl an das von den Nationalsozialisten propagierte Gemeinschaftsideal und trat 1934 dem Bund Deutscher Mädel (BDM) bei.Religiöse Einflüsse brachten sie zum Umdenken.Durch ihren Bruder, der Medizin studierte, lernte sie Studenten kennen, die sie in ihrer Ablehnung der NS-Herrschaft bestärkten.Ihr Bruder Hans wollte sie aus dem Widerstand gegen das NS-Regime heraushalten; Sophie setzte sich durch und schloss sich der Widerstandsgruppe " Weiße Rose" an .Sie beteiligte sich an der Herstellung und Verbreitung von Flugblättern.Am 18. Februar 1943 wurde Sophie Scholl und ihr Bruder bei einer Flugblattaktion verhaftet.Vier Tage später, am 22. Februar, wurden sie enthauptet. Eine grausige Vorstellung.Meine Bewunderung gilt allen Widerstandskämpfern,Berühmte wie Unbekannte, die ihr Leben dafür aufs Spiel setzenMeine Bewunderung gilt auch allen unbekannten Helfern, die unter Lebensgefahr Juden und andere vom Naziregime Verfolgte versteckten.Sie alle konnten dennoch nichts ausrichten. Das Volk machte nicht mit, die Menschen waren schon zu sehr paralysiert. Das darf nie wieder passierenDieser " Vogelschiss" während der Zwölfjährigen Schreckensherrschaft unter Hitler hat Abermillionen Todesopfer gefordert.Unsere Generation trägt keine Schuld an dieser Schreckensherrschaft.Wir machen uns aber mitschuldig, wenn wir tatenlos zusehen, wie die Rechten immer stärker werden. Denn irgendwann ist es zu spät, um das Ruder zurückzureißen.Was daraus geworden ist, zeigt die Geschichte.Ich habe mir zwei Fragen gestellt:1. "Würdest Du, hättest Du in der damaiigen Zeit gelebt, Dein Leben aufs Spiel setzen, um gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen?Meine Antwort: Nein. Ich bin kein Held.2. Hättest Du Juden und andere Verfolgte unter Lebensgefahr versteckt oder zur Flucht verholfen?Meine Antwort: Ich weiß es nicht.Aber eins weiß ich heute. Wenn Rechte Unschuldige zusammenschlagen, nur weil sie die falsche Hautfarbe haben, dann schaue ich nicht weg, sondern hole Hilfe, dafür muss ich mich heute nicht mehr in Lebensgefahr begeben.Dann gibt es noch andere, die schauen auch nicht weg, feuern diie Täter noch an. filmen die ganze Sache noch, und stellen den Film ins NetzNicht zu vergessen ist auch der gestrige Gedenktag , der 76. Jahrestag der Befreiung.Wir können dankbar sein, dass Deutschland den Krieg verloren hat.Wir können auch froh sein, dass wir in Deutschland seit 76 Jahren Frieden haben.Das ist in der übrigen Welt nicht selbstverständlich.Planet Wissen - Sophie Scholl in der Mediathek