Der menschengemachte Klimawandel - gibt es ihn?

Der Klimawandel sorgt immer wieder für Diskussionszoff.

Die einen sagen, er ist menschengemacht, die andern sagen, Klimawandel hat es immer schon gegeben, es ist ein natürlicher Vorgang. Wieder andere geben die Schuld am Klimawandel den Entwicklungsländer mit ihrem Bevölkerungswachstum.Für einige hier ist ausschließlich der Bevölkerungszuwachs der Grund für den Klimawandel.Ist er aber nicht. Diese Menschen leiden zur Zeit am meisten unter dem Klimawandel, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen.Erst wenn diese Entwicklungsländer auch unseren Lebensstil übernehmen, haben wir ein Problem. Ich habe den Eindruck, das es diesen Menschen nicht gegönnt wird.Wir müssten uns ja sonst einschränken.Wer hat Recht? Die Wissenschaftler und Klimaforscher, die immer wieder beweisbare Fakten vorlegen, oder die Stammtischexperten mit ihrem fundamentalen Wissen?Ich vertraue den Klimaforschern.Seit der Industrialisierung schreitet der Klimawandel im Schweinsgalopp voran.Die eine Hälfte der Erde brennt, die andere ersäuft in den Fluten.Das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt, Inseln und Küstenstädte verschwinden langsam in den Fluten. Geht uns nix an, ist weit weg.Es wird vermehrt Klimaflüchtlinge geben, die wir nicht haben wollen, weil es ja Wirtschaftsflüchtlinge sind, die nur auf unsere Kosten ein besseres Leben haben wollen.Es ist ein Teufelskreis. Der Klimawandel ist schuld an den Waldbränden, die Waldbrände wiederum beschleunigen den Klimawandel.Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen, der Verkehr auf unseren Straßen, besonders in den Städten heizen unser Klima stetig auf.Flugreisen nach Mallorca sind billiger als eine 15km Fahrt mit dem Taxi zum Flughafen.Die meisten konnten sich früher überhaupt keinen Urlaub leisten.Und trotzdem sind viele heute unzufrieden, weil alles zu teuer ist.Den Menschen ist gar nicht mehr bewusst, wie gut es uns geht.Unsere Gier nach billigem Fleisch ist für das Klima und auch für unsere Gesundheit Gift.Solange das Fleisch billiger ist als Gemüse, wird sich auch nichts ändern.Bei Rewe kostet zur Zeit 100g frischen Blattspinat 2,29 Euro. Also 1kg Spinat 22,90 Euro.Zu Hause gab es früher oft frischen Spinat mit Spiegelei. Das war ein preiswertes Essen, weil Fleisch auch damals sehr teuer war.Prinzessbohnen kosten zur Zeit bei Rewe 12 Euro das Kilo, kein Bio.Gemüse wird zum Luxusessen.Der Mensch kann das Klima negativ als auch positiv beeinflussen.Ohne das weltweite Verbot von FCKW wäre die Erde heute verbrannt.Es geht doch, aber der gute Wille fehlt. Je länger wir mit den Maßnahmen warten, desto teurer wird die ganze Sache.Nur die reichen Industrieländer sind in der Lage, den Klimawandel zu stoppen, denn sie haben das Geld dazu. Dazu gehört auch unser kleine Deutschland.