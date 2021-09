9/11 - der Tag, der die Welt veränderte

Irgendwie realisierte ich es nicht.Erst dachte ich, es wäre ein Trailer für einen Actionfilm, bis ich gemerkt habe,dass die Bilder live waren. Ich war wie paralysiert.Es war einfach so unvorstellbar, als wäre ein Krieg ausgebrochen.Den ganzen Tag, und auch die folgenden Tage lief ununterbrochen der Fernseher.Mein Enkel, damals gerade sechs Jahre, hat dazu ein Bild gemalt.Das brennende World Trade Center, Rettungswagen, Feuerwehr mit Leitern, um die Menschen zu retten, Menschen, die verzweifelt aus den Fenstern springen.Bitte die Lupe benutzen, dann kann man es besser erkennen.Als ich sein Bild gesehen habe, habe ich mich gefragt, was in meinemEnkel bei diesen Bilder wohl so vorging. Hat er den Ernst der Lage übrrhaupt verstanden?