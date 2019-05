Unser Bienenschwarm - live dabei und mittendrin

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Ist es dann soweit, schultern sie ihre Rucksäcke (Honigblasen), die mit Honig gefüllt sind, um für drei Tage Proviant zu haben. Dann fliegen sie mit lautem Getöse und Düsenjetgeschwindigkeit aus dem Stock, um sich ein neues Zuhase zu suchen.An diesem Tag, um 13.30 Uhr kamen mein Mann und meine Tochte just in diesem Moment in den Garten, als unsere Bienen das Weite suchten.Die Uhrzeit ist erwähnenswert, weil Bienen immer zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr schwärmenDieses Mal flogen sie nur in Erdnähe, weil die Königin nicht richtig fliegen konnte, sei es, weil sie noch zu dick war, oder weil ihre Flügel verletzt waren.Mein Mann hat dann die Königin im Gras gefunden, und sie in einen Bienenkasten, der mit Brutrahmen versehen war, gesetzt. Das Volk folgte ihr in den Bienenkasten, und bis zum Abend waren alle Bienen wieder zu Hause.Unsere Königinnen sind alle mit einem Farbtupfer auf dem Rücken gezeichnet, damit man sie besser erkennen kann.Es liegt in der Natur der Bienen, dass sie schwärmen. Es ist ein purer Selbsterhaltungstrieb, Ableger zu bilden, damit ein neues Volk heranwächst, um sich dann zu vermehren.Aber in der freien Natur können Honigbienen ohne Imker nicht überleben, Die Varroa Milbe macht ihnen den Garaus.Der Imker mach das Gleiche, er bildet gezielt Ableger, damit die Bienen nicht schwärmen.Aber so ganz kann man das Schwärmen nicht verhindern.Jedes Jahr schwärmen bei uns die Bienen, aber live zu erleben, wie ein Teil des Bienenvolkes, das sind etwa zwanzigtausend bis dreißigtausend Bienen, mit Macht ihr Zuhause verlassen, das ist für uns auch selten.Meist erkennen wir erst einen Schwarm, wenn sich die Bienen gesammelt haben und eine Traube gebildet haben und sich in einem Baum oder in einer Hecke niederlassen.Bisher haben wir fast immer einen Schwarm wieder einfangen können, weil die Traube an günstiger Stelle hing und haben so wieder ein neues Bienenvolk dazugewonnen.Manchmal muss man sie auch ziehen lassen, wenn man an die Bienentraube nicht herankommt.