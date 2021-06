Honig - Das Gold der Bienen

Im Frühjahr blüht der Raps. Die Bienen gönnen sich in dieser Zeit keine Pauseund tragen Pollen und Nektar in ihren Pollenhöschen nach Hause, als wenn morgen eine Hungersnot ausbricht.In der Tat ist nach der Rapsblüte Schmalhans Kost angesagt.Durch Monokultur und Pestizide ist dann der Tisch nur spärlich gedeckt.Wir merken es auch daran, weil die Ernte.des Sommerhonig niedriger ausfällt.Die Honigbiene wird 12 bis 14 Millimeter gross und erreicht im Schnitt einGewicht von 82 Milligramm, und fast genausoviel kann sie auch an Pollen und Nektartransportieren.Für ein Glas Honig fliegt eine Biene viele Kilometer, um den Nektar anschließendzu Honig zu verarbeiten.Wieviel ist ein Glas Honig wert?Ein Interview mit einer BienenköniginGespräch mit der Bienenkönigin„Erlauben Sie mir, einen Wunsch zu sagen.Ich möchte ein Glas Honig haben.Was kostet’s? Ich bin zu zahlen bereit.Für was Gutes ist mir mein Geld nicht leid.“Das vollständige Interview ist hier nachzulesenUnd hier noch Wissenswertes über die Honigbiene, die im Verhältnis zu ihrer Größeviel mehr leistet als ein Mensch.