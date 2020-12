Hilft Propolis gegen Covid-19 ?

Nein, es ist nicht wissenschaftlich erwiesen, dass Propolis gegen Corona hilft.Aber Propolis stärkt das Immunsystem, und ein starkes Immunsystem hilft, Krankheiten besser zu bekämpfen.Propolis hat antivirale und antibakterielle Eigenschaften.Propolis stellen die Bienen selber her, um ihren Stock vor Kälte zu schützen,und um Bakterien und Viren abzutöten, damit ihr Stock gesund bleibt.Propolis ist ein reines Naturprodukt und kann nicht synthetisch hergestellt werden.Wir stellen Propolistinktur zum eigenen Gebrauch selber her.Imker dürfen aus rechtlichen Gründen Propolis in jeglicher Form weder verkaufen noch verschenken. Menschen, die auf Bienengift allergisch reagieren, sollten Propolis und andereBienenprodukte nicht ohne ärztlichen Rat einnehmen.Mediziner und Virologen raten zur Vorbeugung gegen Covid-19 mit Mundwasser zu gurgeln.Das würde die Viruslast reduzieren.Daher denke ich auch, dass das Gurgeln mit Propolistinktur eine ähnliche Wirkung hat.Bei beginnenden Erkältungen machen wird es schon jahrelang und haben damit gute Erfahrungen gemachtManchmal bricht die Erkältung erst gar nicht aus oder sie nimmt nur einen milden Verlauf.Wir nehmen morgens und abends je 20 Tropfen Propolistinktur in einem halben Glas Wasser und gurgeln damit ausgiebig und dann runterschlucken.