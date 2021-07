Die Klimahölle - In Lytton ( Kanada) ist sie bereits ausgebrochen

Kanada leidet unter einer nie dagewesenen Hitzewelle von 49,6 Grad.



Das kalifornische Death Valley (Tal des Todes) ist für seine Hitzerekorde bekannt, nicht aber der pazifische Nordwesten der USA oder die Küste im Westen Kanadas.

Normalerweise herrschen dort moderate Temperaturen um 25 Grad.

Kaum einer hat eine Klimaanlage.



Hunderte von Menschen sind in Folge der mörderischen Hitze gestorben.

Die Ortschaft Lytton ist zu 90% abgebrannt.



Drohen uns in Deutschland bald ähnlich hohe Temperaturen?



Wer bei diesen hohen Temperaturen noch der Ansicht ist, der Klimawandel bringe Vorteile für den Menschen, auch für die Landwirtschaft.

und die Menschen können sich diesen Temperaturen anpassen, hat noch nicht in dieser

Klimahölle gelebt.

Bei dieser Hitze ist ein Arbeiten unmöglich. Das ganzen Leben wird lahmgelegt.

Arbeiten auf dem Feld, da gibt es keine Klimaanlage.

Arbeiten auf dem Bau und auf dem Dach, da gibt es keine Klimaanlage.



Leidtragende sind die Ärmeren, die nicht in klimatisierten Büros arbeiten, die sich keine Klimaanlage leisten können.

Aber auch die beste Klimaanlage nützt nichts, wenn wegen der Hitze der Strom ausfällt.



Der Klimawandel ist in vollem Gange, und wir sind in der Klimahölle gefangen, aus der es kein Entrinnen mehr gibt, wenn wir nicht bald etwas dagegen tun.

Vor über dreißig Jahren wurde davor schon gewarnt, die Prognosen sind alle eingetroffen.

Heute wie damals wird es heruntergespielt und als Panikmache bezeichnet.



Alle Parteien, bis auf eine, sind sich einig, dass etwas gegen den menschengemachten

Klimawandel unternommen werden muss.



Aber welche Partei kann das am besten umsetzen?

Die CDU will es sich nicht mit der Wirtschaft verderben, und so denke ich,

werden die Klimaziele nur halbherzig in die Wege geleitet, und die

Maßnahmen bestehen weiterhin erstmal aus Abwarten..



Wieviel Hitze kann ein Mensch ertragen, bis das Blut kocht?