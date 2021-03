4-3-21 Der Countdown läuft

Dieses Datum ist etwas Besonderes. Es kommt nur einmal in einem Jahrhundert vor.Aber was will uns dieser Countdown mit diesem Datum sagen?Ist es das Ende der Pandemie?Oder ist es der Anfang einer dritten Welle?Vielleicht will uns der Countdown auch daran erinnern, dass es höchste Zeit ist,etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, denn wenn er bis auf NULL runtergezählt ist, ist es zu spät. Dann kann man den Klimawandel nicht mehr aufhalten und wie eine Lawine, die dann immer schneller wird, die alles mit sich reißt und alles zerstört, so zerstört auch die globale Erderwärmung im Laufe der Zeit immer schneller alles Leben auf der Erde.Packen wir es an, die Zeit drängt.