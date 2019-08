Museumssonntag des Landkreis Marburg-Biedenkopf am 18. August 2019 "Tod und Teufel"

Das Thema in diesem Jahres lautete: " Tod und Teufel".Trauertrachten vor alten GrabsteinMuseumssonntag 2019 PlakatDas Ausstellungsgebäude "Wenze Ställche" ist von 13 - 17 Uhr geöffnet!Wir zeigen dazu im Obergeschoß einen kleinen Teil unserer Ausstellung "Sterben und Tod auf dem Lande" aus dem Jahr 2010.Die zweite Auflage des gleichnamigen Buchs zur Ausstellung ist auch erhältlich!Um 17 Uhr bieten wir bei Interesse die PowerPoint Präsentation zum Buch und der Ausstellung "Sterben und Tod auf dem Lande" an. ca. 50 MinutenIm Erdgeschoß erwartet Sie die Dauerausstellung "Dreihäuser Steinzeug" und unser Büchertisch mit unseren Publikationen und einer Auswahl von Schriften des Landesamt für Denkmalpflege Hessen.Buch: Sterben und Tod auf dem LandeErschienen am 12.November 2010 - zweite Auflage 2016Wir leben zu Beginn des 21.Jahrhunderts, in einer Zeit der sogenannten Moderne und viele Gepflogenheiten innerhalb der dörflichen Kultur sind in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen und in Vergessenheit geraten.Auch der Tod, der eine Grenzsituation im Leben darstellt, und die mit ihm verbundenen Rituale sind von diesem Wandel betroffen.Mit diesem Buch und der gleichnamigen Ausstellung wollen wir versuchen, alte Traditionen vor dem endgültigen Vergessen zu bewahren und zukünftigen Generationen weiterzugeben. Natürlich werden viele der alten Bräuche heute nicht mehr zeitgemäß erscheinen, aber vielleicht können einige auch noch heutzutage für die Trauerbewältigung hilfreich sein.Der Schwerpunkt liegt auf dem Ebsdorfergrund, im Weiteren aber auch auf den Kreis Marburg-Biedenkopf.Vorgestellt wird der Ablauf einer evangelischen Bestattung im Jahr 1910. Weitere Kapitel: Sterben und Tod aus ärztlicher Sicht - Katholische Trauer und Beerdigung - Die Kirchenbücher als Quellen für Tod und Sterben in unseren Gemeinden in alter Zeit - Zeitzeugen berichten - Sterben fern der Heimat, Tod in den Weltkriegen - Totenportraits und Leichenphotographie - Grabkultur - Das christliche Begräbnis und seine Lieder - Beileidskarten, Trauerkarten und Kondolenzkarten - Tod und Begräbnis im Judentum - Sterben, Tod und Trauer in der Moderne - Literaturverzeichnis und Weblinks. ca. 176 Seiten, viele Fotos.