Offener Stammtisch mit Vortrag am 4.April 2019 um 20 Uhr Wenze Ställche Dreihausen "Die Gartenordnung Karls des Großen – Vorbild für einen Garten in Dreihausen?"



Die Gartenordnung oder Landgüterverordnung (das "Capitulare de villis") Karls des Großen schrieb vor, welche Tiere auf den Höfen des Königs gehalten werden sollten, welche Obstbäume und Nutzpflanzen anzubauen waren. Diese Vorschriften entstanden um das Jahr 800 und galten wohl auch für den Königshof in Ebsdorf. Der Vortrag von Irmgard Fees erklärt anschaulich Entstehung, Bedeutung und Inhalt der Anordnungen. Die Gartenordnung könnte vielleicht Vorbild für die Anlage Gartens mit den zahlreichen Bäumen und Planzen dienen, die schon vor 1200 Jahren im Ebsdorfergrund angebaut werden sollten.