LandesTicket Hessen

Ich arbeite seit 2010 im öffentlichen Dienst des Landes Hessen und gehöre zu den Personen, die für das Jahr 2018 ein kostenloses LandesTicket für Hessen erhalten haben.



Die Meinungen hierüber sind geteilt und ich schließe mich dem an. Es ist davon auszugehen, dass dies ein Schachzug der Politik war, denn die Wahlen standen unmittelbar bevor, als diese Entscheidung gefällt wurde. So wie es aussieht wird es dieses Extra nur für 2018 geben und auch die momentanen Verträge zwischen dem Land Hessen und dem RMV sind jederzeit von beiden Seiten kündbar. Also schauen wir mal, ob die Tickets tatsächlich das ganze Jahr gültig sein werden.



Die Pluspunkte klingen natürlich verlockend. Ein Jahr kostenlos in ganz Hessen Bus und Bahn fahren, ab 19 Uhr darf ich eine weitere Person kostenlos mitnehmen, ebenso am Wochenende. Natürlich nicht im ICE, nicht erster Klasse, aber dennoch. Sogar das Abholsammeltaxi steht mir nun zur Verfügung. Super, wenn man auf dem Dorf wohnt und abends keine Busse mehr fahren. Aber werde ich das auch nutzen? Ist das alles praktikabel?



Kritikpunkte sehe ich schon. Ein großer Teil der Bevölkerung ist der Meinung, dass die Angestellten im öffentlichen Dienst schon genug verdienen und dies dann nicht „verdient“ haben. Zum Teil kann ich dem zustimmen, denn jeder Professor oder Beamte hat dieses Ticket natürlich auch bekommen. Die Gehälter derer sind tatsächlich relativ hoch. Dafür haben die Hilfskräfte, die die schlechtesten Verträge und Gehälter haben, kein Ticket bekommen. Egal ob studentische Hilfskräfte oder wissenschaftliche, leider gehen die unteren Lohngruppen leer aus. Auch hätte ich mir gewünscht, dass nur diejenigen das Ticket erhalten, die es gerne wollen. Ich habe mit einigen Kollegen und Kolleginnen gesprochen, die das Ticket nicht mal auf der Servicestelle abgeholt haben, da diese entweder zu Fuß kommen oder weiterhin ihren privaten PKW nutzen werden und von daher gar keine Verwendung haben, andere wollen es ausschließlich in der Freizeit für Bahnfahrten in die nächsten größeren hessischen Städte nutzen und nicht für die beruflichen Wege. Hätte man vorher den Bedarf abgefragt, hätte sicher viel Geld gespart werden können oder die genannten Hilfskräfte hätten mit eingeschlossen werden können. Ich selbst würde mich auch zu einer der unteren Lohngruppen zählen. Ich bin keine Hilfskraft und habe von daher das Ticket bekommen, allerdings bin ich hier an der Uni kein Großverdiener, dazu kommt, dass ich nur eine 75% Stelle habe (und dies auch noch verteilt auf zwei Stellen) und deswegen würde ich mich tatsächlich freuen, ein wenig Benzin einsparen zu können.



Wie dem auch sei. Ich habe mir vorgenommen dieses Geschenk anzunehmen und zu testen. Noch habe ich Urlaub und werde am 08.01.2018 meinen Versuch starten können. Die Erfahrungen damit wollte ich gerne dokumentieren und mit interessierten teilen.



Es geht aber schon nicht so optimal los. Meine Kollegin meinte, das wäre ja super, dann könnte ich ja mit der Bahn kommen. Das geht aber nicht. Ich wohne im Ebsdorfergrund und wir haben schon so lange ich denken kann keine Bahnanbindung mehr an Marburg. Also bleibt der Bus. Nun habe ich mir für kommenden Montag die Verbindungen anzeigen lassen. Und festgestellt: das ist suboptimal. Es sind dann noch Ferien und die Busverbindung von daher eingeschränkt. Ich fange üblicherweise um 8 Uhr an zu arbeiten. Zur Auswahl stehen eine Verbindung um 6:37 Uhr, die dann bereits um kurz nach 7 in Marburg wäre, oder eine Verbindung um 8:31 Uhr, womit ich also erst um nach 9 Uhr an meinem Arbeitsplatz wäre. Jetzt heißt es also nachfragen, ob ein späterer Arbeitsbeginn möglich wäre, ansonsten muss ich echt früh aufstehen. Da ich schon lange keinen Bus mehr gefahren bin, habe ich auch ein bisschen bedenken vor der Rückfahrt. Wo genau fährt mein Bus gen Heimat ab? Wir werden sehen. Es bleibt spannend.

