Klein Barbara und sein Oppas unendliche Geschichte

Eines Tages fragte Klein Barbara wieder::"Oppa, erzählst Du mir eine Geschichte?"Da fing der Oppa an: "Es war einmal ein Mann, der hatte sieben Söhne.Die sieben Söhne fragten: Vadder, erzählst Du uns eine Geschichte?"Da fing der Vadder an: "Es war einmal ein Mann, der hatte sieben Söhne.Die sieben Söhne fragten: Vadder erzählst Du uns eine Geschichte?"Da fing der Vadder an: "Es war einmal ein Mann, der hatte sieben Söhne.Die sieben Söhne fragten: Vadder erzählst Du uns eine Geschichte?"Da fing der Vadder an: "Es war einmal ein Mann, der hatte sieben Söhne...........Klein Barbara war wütend und zog sich schmollend in ihre Spielecke zurück ☹☹Oppa machte sich gerne einen Spaß daraus, Klein Barbara zu ärgern.Aber nicht lange, da tat es ihm leid und erzählte ihr wieder eine richtige schöne Geschichte