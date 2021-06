Klein Barbara und ihr kleiner Krämerladen

Der Kaufladen hatte alles, was so ein kleiner Krämerladen auch hatte.Eine Registrierkasse zum Kurbeln, ein Waage mit Gewichtssteinen, ein Telefon und echtes Spielgeld, und ein Schreibblock zum Aufschreiben.Da ich zu der Zeit noch nicht schreiben und rechnen konnte, wurde nur darauf gekritzelt.Als ich den Kaufladen bekam, war er mit Miniatur Verpackungen und kleine Waschmittelkartons wie Persil, bestückt. Der Inhalt bestand aus PuffreisDas Spielgeld war irgendwann weg. Dann wurden aus Papier Geldscheine zurechtgeschnittenÜber die Geldmünzen legte Opa Papier, und mit einem Bleistift schraffierte er die Konturen nach. Dann wurden die Münzen ausgeschnitten.Auch der Inhalt des Kaufladens musste ersetzt werden. Phantasie kannte da keine Grenzen. Es wurden Fläschchen gesammelt, leere Verpackungen von Lebensmittel. Gras und Unkraut war das Gemüse.In den Schubladen war "Salz", "Mehl", und "Zucker" aus Sand, was dann in Papiertüten gewogen und abgefüllt wurde.Teilweise mussten auch meine Bauklötze als Lebensmittel herhaltenIch erinnere mich noch an die Thüringer Blutwurst. Beim Metzger hatte ich immer gehört, wie meine Oma nach einem Stück Thüringer fragte.Klein Barbara hatte keine Ahnung, was das war. Sie hatte aber Bauklötze, die eine Tür darstellten. Also wurde kurzerhand die Bauklotztür zur ThüringerUnd beim Kaufmannsladen gab es immer Streit. Jeder wollte nur die Verkäuferin spielen, einkaufen wollte keiner.Hereinspaziert, mein Laden ist geöffnet. Bitte schön, womit kann ich dienen?