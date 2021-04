Klein Barbara und der Liebe Gott

" Omma, wie kommen Sonne, Mond und Sterne an den Himmel und wie ist die Welt entstanden?"Oma: " Das hat der Liebe Gott gemacht"Klein Barbara grübelte. Ist ja alles gut und schön. Sie dachte schon wieder rückwärts."Omma, was war denn vorher?"Oma: "Nichts""Omma, wenn vorher Nichts war, wo war denn der der liebe Gott?Oma: " Der liebe Gott war immer schon da",Die Antwort passte ihr nicht. Wenn der Klapperstorch Klein Barbaraaus Abrahams Wurschtkessel geholt hatte, kam der liebe Gott vielleicht auch aus Abrahams Wurschtkessel.Erwachsene wissen wohl auch nicht alles.Und überhaupt, warum heißt der liebe Gott eigentlich Lieber Gott?Immer hieß es: " Sei brav, sonst schimpft der Liebe Gott."Oft schimpfte er mit ihr, wenn Gewitter war und es ganz laut donnerte.Dabei war Klein Barbara brav.Ihren Oppa mochte sie viel lieber.Er schimpfte nie mit ihr, auch wenn sie mal nicht artig war.Sie kam zu dem Entschluss: Der Liebe Gott ist kein lieber Gott, er ist ein böser Gott.Gott soll angeblich alle Menschen lieben.Warum ruft er zum Krieg gegen Ungläubige auf? Und warum kommen denn nur getaufte Menschen in den Himmel?Also liebt er doch nicht alle Menschen.Und auch als Klein Barbara zur Schule ging, konnte sie nicht so recht glauben. Sie lernte, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren. Als sie aus dem Paradies vertrieben wurden, wimmelte es plötzlich von vielen Menschen.Wo kamen plötzlich die ganzen Menschen her, wenn Adam und Eva angeblich die einzigen Menschen waren?Und so gab es viele Geschichten, die Klein Barbara am Wahrheitsgehalt der Bibel zweifeln ließen, was alles irgendwie unlogisch war.Zum Beispiel hat die Sintflut alle Menschen und Tiere auf der Welt getötet, weil die Menschen böse waren. nur Noah und seine Familie nicht. Warum mussten denn auch die Tiere sterben?Geschichtlich gesehen hat es die Sintflut gegeben,aber nicht, dass der ganze Erdball überschwemmt war.Auf der Arche Noah soll von jeder Tierart ein Paar vor der Sintflut gerettet worden seinEin so großes Schiff kann man noch nicht einmal heute mit allen technischen Geräten bauen.Waren zum Schluss etwa Noah und seine Familie wieder die einzigen Menschen auf der Welt?Irgendwann ging das Wasser zurück, und es war Land in Sicht. Ein Vogel näherte sich der Arche Noah. Wo kam der Vogel her.? Alle Tiere und Menschen waren doch tot, nur die Tiere und Menschen auf der Arche hatten überlebt.Und als sie an Land kamen, waren wieder viele Menschen da.Laut dem alten Testament begann die Menschheit erst vor etwa siebentausend Jahren.Vor siebentausend Jahren gab es aber auch schon Menschen.Oder zählen Ungläubige nicht zu den Menschen?Ich möchte mit meinem Beitrag Gläubigen nicht zu nahe treten. Jeder soll an das glauben, was für sein Seelenheil gut ist.Auf der einen Seite bewundere ich Gläubige.Sie können z. B. besser mit Schicksalsschlägen umgehenund schöpfen Kraft aus ihrem GlaubenAndererseits Fanatismus in beiden Richtungen verurteile ichIch mag nicht, wenn Nichtgläubige Gläubige von ihrem Standpunkt überzeugen wollen und sich über sie lustig machen, genausowenig, wenn Gläubige missionieren wollen.Es sollte doch möglich sein, in Frieden nebeneinander zu leben.Es zählt doch nur der Charakter eines Menschen.