Haben wir Dienstag Freitag und Freitag ist Diens(t)tag?

Obwohl dieser Tag auf einen Dienstag fällt, ist für die meisten von uns heute Freitag.Freitag haben fast alle wieder Dienst. Für sie ist dann wieder Diens(t)tag, obwohl Freitag ist.Was ist das für eine Logik? Irgendwie sind die Wochentage nicht logisch aufgeführt.Die Woche beginnt Montag und geht bis Sonntag, hat also 7 Tage.Der Mittwoch müsste dann am Donnerstag stehen, da der Donnerstag die Mitte der Woche istMontag, Dienstag, Mittwoch ist die erste Hälfte der Woche.Freitag, Samstag, Sonntag ist die zweite Hälfte der Wocheund in der Mitte steht der Donnerstag, der eigentlich Mittwoch heißen sollte, weil er in der Mitte der Woche legt.Könnt Ihr mir folgen?