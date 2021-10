Für'n Groschen Kinderglück

Immer wenn er mich sah, bekam ich von ihm einen Groschen. Und ich begegnete ihm fast täglich.Klein Barbara war ja nicht dumm. 😊Wenn ich mit meiner Oma zum Einkaufen oder Spazieren ging und die Treppe vom 2. Stockherunterlief, war ich besonders laut. Er sollte mich ja schließlich hören.Unten angenommen öffnete er dann seine Haustür und gab mir einen Groschen. Nach einem kurzen Plausch ging er wieder in seine Wohnung, und auch wir gingen dann weiter.Wenn er mich mal einen Tag nicht sah, bekam ich dann am nächsten Tag zwei Groschen.Jeden Tag tappelte ich mit meinem Groschen zum Büdchen, das um die Ecke war.Da gab es Dauerlutscher für einen Groschen in verschiedenen Formen, ein Hahn, eine Katze oder einen Vogel.Ich kaufte auch Bonbons, z.B. Veilchenpastillen oder saure DropsDa bekam man für 10 Pfennig 10 StückOder ein Tütchen Salmiakpastillen, das kostete 5 Pfennig. Dann blieben noch 5 Pfennig übrig.Da gab es dann ganz kleine Bonbons, die kosteten nur einen halben Pfennig.Ich war dann ganz stolz, für 10 Pfennig soviel eingekauft zu haben.Manche Bonbons kosteten auch 2 Pfennig je Bonbons, z. B. die dicken Himbeerbonbons.Die waren besonders lecker Die kaufte ich aber ganz selten, denn ich bekam dafür ja nur fünf Bonbons. Klein Barbara war schon groß und vier Jahre, sie konnte aber gut rechnen.Alle Bonbons kamen fein säuberlich und abgezählt in ein kleines Tütchen.Eines Tages vermisste ich ihn, weil ich ich von ihm keinen Groschen mehr bekam.Ich fragte meine Oma, warum er icht mehr kommt. Oma antwortete:"Er ist ausgezogen"Klein Barbara wurde ganz traurig. 😭