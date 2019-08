Turmstraßenflohmarkt in Ebsdorf am 25.08.2019

Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0163/4818696 oder per Email an turmstrasse.ebsdorf@web.de möglich. Anmeldeschluss ist am 18.08.2019.Der Ablauf wird wie bei den vorangegangenen Flohmärkten sein:Wir veranstalteten den Straßenflohmarkt in unserem idyllischen Ortskern in Ebsdorf, in der Nähe der Kirche. Die Idee, die bei einem Plausch über den Gartenzaun aufkam, ist nun schon zu einer gefragten Institution geworden.Der Flohmarkt geht von 13 Uhr bis 17.30 Uhr (Aufbau ist zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr.).Es sind nur private Anbieter zugelassen. Menschen aus Nah und Fern haben die Möglichkeit, mitzumachen oder selbst zu stöbern. Die Anwohner und Gäste freuen sich, wenn wieder ein umfangreiches Angebot entsteht.Nach demsoll es für jeden etwas geben:Kinderklamotten, und sonstige Utensilien rund ums Kind, Kleidung für Erwachsene, Haushaltswaren, Altertümer, Möbelstücke und vieles mehr. Alles was man selbst nicht mehr braucht und für jemand anderen noch nützlich sein könnte.Wir bitten aus organisatorischen Gründen um eine Voranmeldung, um eine Platzvergabe vorab festzulegen. Für Tische (z.B. Tapeziertisch) ist selbst zu sorgen (und Unterlegmaterial für Tische, die "am Hang" stehen.). Als Standgebühr erbitten wir eine Kuchenspende oder 5,- Euro.Informationen und Anmeldungen bei den Organisatorinnen Susanne Hofmann, Klara Kaiser oder Utta Schmiedel, welche unter der Telefonnummer 0163/4818696 (gerne abends) erreichbar sind.Nähere Infos zum diesjährigen und auch zu den vergangenen Flohmärkten finden Sie auf unserer Homepage: www.turmstrasse.ebsdorf.de.tl.