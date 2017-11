So forme ich mir meinen Mann in Ton, Wochenendworkshop 11

Ebsdorfergrund : Atelier Charakterköpfe |

Im Atelier Charakterköpfe werden wie sie auf den Fotos sehen könen Porträtbüsten hergestellt in unterschieden Materialien und Größen. Zu betrachten auf der Seite www.kunstnet.de/trepur und www.charakterkoepfe.de

- Dies ist ein Wochenendworkshop, der sich mit den glatten und faltigen Seiten des Gesichts befasst. Jede Linie ist gelebtes Leben, sie drücken etwas aus. Wir wollen diesen Linien auf die Spur kommen, unsere Wahrnehmung schärfen, um die Schönheit des Ganzen zu erfassen. Dieser Workshop richtet sich an diejenigen, die sich intensiv mit dem Antlitz des Menschen auseinandersetzen wollen. Schauen Sie sich ein Gesicht an. Was macht den Charakter aus? Mit Hilfe von Proportions- und Wahrnehmungsschulung werden Sie in diesem Workshop einen grundlegenden Einblick erhalten. Sie werden erstaunt sein, in welch kurzer Zeit ein plastisches Porträt entsteht. Jeder Teilnehmer nimmt am Ende des Workshops eine fertige Büste mit nach Hause. Weitere Informationen unter Tel.: 01774665105 - auch als Gutschein erhältlich!