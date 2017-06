Nicht bei der Hitze

Wenn ich den roten Jungs so mit zu schaue denke ich, recht haben sie.Leute, haltet es bitte mit eueren Hunden auch so, wie es meine vorleben. Lasst sie bei der Hitze in Ruhe, Hunde müssen bei dem Wetter nicht joggen, Radfahren, stundenlang in der Sonne spazieren gehen, vielen reicht es einfach entspannt irgendwo über die Hitze des Tages hinwegen zu dösen.Bitte denkt auch daran, der Teer heizt sich auf und gerade die kleinen Hunde mit den kurzen Beinen müssen neben der Sonne von oben auch noch die Hitze von unten ertragen. Ausserdem besteht die Gefahr von Verbrennungen an den Füssen wenn sie über den aufgeheizten Teer laufen und verbrannte Füsse sind nicht witzig.Sobald es wird kühler wird, begleiten Euch Euere Hunde bestimmt wieder gerne, aber jetzt .........Bei der Hitze in den letzten Tage bevorzugen alle meine Hunde die Kühle des Kellers, dabei steht die Waschhaustür auf und sie könnten jeder Zeit auf den Hof, aber selbst das "Kerlchen" bleibt im Haus, es wird immer mal draussen geschaut ob alles o.k. ist, aber dann geht es schwupps wieder rein.Wenn ich den roten Jungs so mit zu schaue denke ich, recht haben sie.Leute, haltet es bitte mit eueren Hunden auch so, wie es meine vorleben. Lasst sie bei der Hitze in Ruhe, Hunde müssen bei dem Wetter nicht joggen, Radfahren, stundenlang in der Sonne spazieren gehen, vielen reicht es einfach entspannt irgendwo über die Hitze des Tages hinwegen zu dösen.Bitte denkt auch daran, der Teer heizt sich auf und gerade die kleinen Hunde mit den kurzen Beinen müssen neben der Sonne von oben auch noch die Hitze von unten ertragen. Ausserdem besteht die Gefahr von Verbrennungen an den Füssen wenn sie über den aufgeheizten Teer laufen und verbrannte Füsse sind nicht witzig.Sobald es wird kühler wird, begleiten Euch Euere Hunde bestimmt wieder gerne, aber jetzt .........