Mitmachaktion - Lustige Tiergeschichten: Tatort Waschküche

Es ist der grausame Mord an einer unschuldigen Maus.Letztes Jahr hatte ich ein unheimliches Erlebnis mit einer Maus.Wenn ich wieder daran denke, dann gruselt es mich immer wieder.Von draußen aus haben wir einen Keller, in dem unter anderem auchmeine Waschmaschine steht. Ich machte die Türe auf, ging in den Keller, um nach der Wäsche zu sehen. Die Kellertür blieb offen.Als ich wieder rausgehen wollte, trat ich auf etwas, das eigenartig knirschte.Ich dachte, es lag etwas auf dem Boden.Viel schlimmer, in dem Augenblick, als ich einen Schritt machte, lief mir doch gerade eineMaus unter den Füßen, und ich trat in dem Moment mit voller Wucht auf sie . Ich schrie Mord und Zeter. Mein Mann kam herausgerannt und dachte, mir wäre etwas passiert.Der Boden und meine Schuhsohle waren blutverschmiert.Mein Held entsorgte todesmutig mit einer Schaufel die Mauseleiche und warf sie in die Mülltonne.Anschließend machte er alles sauber.Ich war wie paralysiert und war zu nichts mehr fähig.Den ganzen Tag hatte ich daran zu knacken.