Klein Barbara und der Klapperstorch

Sie war etwa vier Jahre alt und fragte:"Omma, wo komme ich her?" (Klein Barbara wuchs bei ihren Großeltern auf)Oma antwortete: "Der Klapperstorch hat Dich gebracht."Klein Barbara wäre nicht Klein Barbara, um sich mit der Antwort zufrieden zu geben.Sie dachte immer rückwärts." Omma, wo hat der Klapperstorch mich hergeholt?"Oma antwortete: " Aus Abrahams Wurschtkessel."Klein Barbara stellte sich einen großen Einkochkessel vor, in dem viele kleine Babys schwammen.Aber so richtig zufrieden war sie mit der Antwort immer noch nicht.Irgendwie muss sie ja in Abrahams Wurschtkessel gekommen sein.🤔"Omma, wie bin ich in Abrahams Wurschtkessel gekommen ?""Kind, geh jetzt spielen, Omma muss arbeiten."Frustriert ließ sie Klein Barbara zurück.Dann ging sie zu ihrem Opa."Oppa, wie bin ich in Abrahams Wurschtkessel gekommen?"Opa antwortete, sichtlich verlegen:" Weißt Du, mein Bärbelchen, .... *Ahem* .....* räusper*......Dein Oppa muss jetzt weg, ich erkläre es Dir später."Und nun weiß die Große Barbara bis heute immer noch nicht, wie sie in Abrahams Wurschtkessel gekommen ist😫