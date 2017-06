Frau Oberpeinlich

Vor einigen Jahren waren mein Mann und ich im örtlichen Supermarkt einkaufenDa ich keinen Führerschein habe, brauche ich immer einen Chauffeur.Nachdem der Einkauf beendet war, ging mein Mann schon mal mit dem Einkaufswagen zum Auto,während ich noch an der Kasse bezahlte.Die Sonne stand sehr tief und ich konnte kaum etwas sehen.Von Geburt an bin ich sowieso schon ein Blindfisch, und meine Augen werden immer schlechterIch ging zum Auto und sah schemenhaft jemanden am Kofferaum die Waren einladen. War im Glauben, es sei mein Mann.Ich mit forschen Schritten auf ihn zu und sagte:"Wieviel Geld hast Du noch in der Geldbörse?"Ich hatte nicht mehr viel, und wir wollten noch woanders einkaufen.Huch, es war eine Frau und sie schaute mich ganz erschrocken anIch war nicht minder erschrocken,Wäre da ein tiefes Loch gewesen, ich hätte mich darin verkrochen.Nachdem ich mich entschuldigt hatte und den Irrtum aufgeklärt habe, haben wir beide herzhaft gelacht.Mein Mann stand ein Auto neben ihr und kriegte sich ebenfalls nicht ein vor Lachen.Gottseidank war es noch taghell.Wie wäre es wohl ausgegangen, wenn es dunkel gewesen wäre.?Vielleicht hätte ich eins über die Rübe gekriegt.