Jugendfeuerwehr Hachborn wird Kreismeister der Jungen-Staffel !

In Lohra-Weipoltshausen setzten sich die Hachborner Nachwuchs-Brandschützer gegen die Konkurrenz aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf durch. Mit Ihrem Sieg beim Kreisentscheid hat sich die Mannschaft der Feuerwehr Hachborn für den Landesentscheid am 09. September in Hungen qualifiziert. Neben den besten Feuerwehren Hessens treten hier auch die besten Jugendfeuerwehren Hessens gegeneinander an.Die Jugendfeuerwehr Dreihausen wurde bei den Wettkämpfen für die jüngste Mannschaft ausgezeichnet.Der Ebsdorfergrund wird dort in diesem Jahr neben der Jugendfeuerwehr Hachborn auch von der Feuerwehr Dreihausen vertreten, die beim Bezirksentscheid der Feuerwehren mit einem 3. Platz diese Qualifikation erreicht hat.Die Feuerwehr Hachborn zeigt als personell stärkste Jugendfeuerwehr im Ebsdorfergrund eindrucksvoll, dass sie nicht nur quantitativ sondern vor allem qualitativ einiges zu bieten hat.________________________Sören WaldeckGemeindevorstand der Gemeinde EbsdorfergrundPressesprecher Feuerwehrwesen