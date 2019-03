Jahreshauptversammlung GrundWehr – starke Gemeinde, starke Feuerwehr

Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann

Oberfeuerwehrfrau / Oberfeuerwehrmann

Hauptfeuerwehrfrau / Hauptfeuerwehrmann

Löschmeister

Oberlöschmeister

Oberbrandmeister

Hauptbrandmeister

Goldenes Brandschutzehrenzeichen für 40-jährige aktive Mitgliedschaft

Goldene Ehrennadel

Florian-Medaille in Silber der Hessischen-Jugendfeuerwehr

Übertritt in die Alters- und Ehrenabteilung

Feuerwehrleistungsabzeichen Eisen

Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze

Feuerwehrleistungsabzeichen Silber

Feuerwehrleistungsabzeichen Gold

Feuerwehrleistungsabzeichen Gold 5

Feuerwehrleistungsabzeichen Gold 10

Jugendliche

Erwachsene

Die Einsatzstunden sind allerdings nur ein kleiner Teil des Zeitaufwandes, den die rund 270 Männer und Frauen in ihrer Freizeit für die Feuerwehr opfern.Neben Übungsdiensten, Wartung der Fahrzeuge und Geräte, Eigenleistungen an den Baustellen der Feuerwehrhäuser und jeder Menge Verwaltungs- und Dokumentationsarbeit müssen die Feuerwehrleute sich jährlich fortbilden.4626 Stunden wurden im Jahr 2018 in Fortbildungen investiert. Insgesamt 139 Lehrgänge, hiervon 50 an der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel wurden absolviert.Ein Anstieg von mehr als 100 % im Vergleich zum Vorjahr. Genau dieses enorme Interesse an der Feuerwehr und die Bereitschaft, sich immer weiter fortzubilden, spiegelt die Motivation der Brandschützer aus dem Grund wieder.„Wir sind eine starke Gemeinde mit einer starken Feuerwehr“, so Bürgermeister Andreas Schulz in der Ansprache an seine Feuerwehrleute auf der Jahreshauptversammlung im Bürgerzentrum Dreihausen.Darum investiert die Gemeinde derzeit auch so viel Geld in das Feuerwehrwesen. „Ohne Euch sind diese Investitionen zwecklos. Ohne gut ausgebildete Einsatzkräfte kann die moderne Feuerwehrtechnik nicht sinnvoll eingesetzt werden“, so Bürgermister Andreas SchulzAber auch Kreisbrandinspektor Lars Schäfer unterstrich diese Aussage in seinem Grußwort.Insbesondere bei den Wettkämpfen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene ist die Feuerwehr Ebsdorfergrund mittlerweile ein Garant für Erfolge geworden.Auf den Feuerwehrleistungsübungen auf Kreisebene wurden im Jahr 2018 die Platzierungen 1-4 von Wehren aus dem Ebsdorfergrund erreicht.Vermutlich auch deshalb ist der Ebsdorfergrund der größte Standort von Katastrophenschutzkomponenten im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Einsatzkräfte hierfür stellt die GrundWehr.Gemeindebrandinspektor Wilfried Eucker konnte gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Schulz folgende Beförderungen vollziehen:Doreen Mink EbsdorfDaniel Menzer EbsdorfLeon Lieser HeskemMirko Viel LeidenhofenJannis Katzmarzik LeidenhofenLena Loh RauischholzhausenSelina Münn RauischholzhausenAlexander Rose DreihausenTom Paternoster DreihausenCelina Luther EbsdorfHeinrich Linker-Contreas HeskemNico Viel LeidenhofenFelix Duske RauischholzhausenAdrian Koslowski RauischholzhausenJulian Lapp RauischholzhausenBernd Lauer RauischholzhausenFabian Beliza DreihausenuerwehrmannXenia Grau EbsdorfJulia Richardt EbsdorfKilian Wissig LeidenhofenJan Ortmüller RoßbergAndre Gebel WittelsbergAndreas Staubitz WittelsbergJonas Dietrich DreihausenMatthias Emmerich DreihausenMartin Kaiser DreihausenJonas Knabe DreihausenBenjamin Krämer DreihausenNathalie Steitz DreihausenThorben Heck LeidenhofenChristian Pfaff WermertshausenLasse Maikranz WermertshausenFabian Grün DreihausenMaximilian Kuhl DreihausenChristopher Oyekan DreihausenLukas Schmidt DreihausenNicolas von Waldthausen RauischholzhausenPatrick Happel WermertshausenHauptlöschmeisterSven Claar DreihausenSören Waldeck DreihausenPatrick Münn RauischholzhausenWolfgang Schmidt DreihausenSonja Wilhelm-Uth RauischholzhausenMatthias Vaupel WittelsbergAlexander Hormel WittelsbergDie hohe Motivation der Brandschützer im Grund, spiegelt sich allerdings auch in Ihrer Treue zur Feuerwehr wieder. So konnten folgende Einsatzkräfte für ihr großes und vor allem langjähriges Engagement geehrt werden.Ralf Keller RauischholzhausenHans-Heinrich Grün RauischholzhausenJens Mink WittelsbergAuch wenn´s schwer fällt: Mit 60 Jahren bzw. auf besonderen Antrag mit dem 65. Lebensjahr müssen die Einsatzkräfte den aktiven Dienst verlassen. In der Alters- und Ehrenabteilung bleiben sie mit ihrem Fachwissen und der oft jahrzehntelangen Erfahrung erhalten und lassen die jungen Einsatzkräfte hieran partizipieren.Reinhard Cloos BeltershausenRudi Claar LeidenhofenHans-Heinrich Grün RauischholzhausenAufgrund der erfolgreichen Teilnahme an den Hessischen Feuerwehrleistungsübungen konnten folgende Auszeichnung vergeben werden.Benjamin Kremer DreihausenLena Loh RauischholzhausenMartin Kaiser DreihausenChristopher Oyekan DreihausenFranziska Opitz DreihausenAlexander Rose DreihausenMalte Sattler DreihausenTimo Wallon DreihausenJulian Lapp RauischholzhausenJochen Fey RoßbergFabian Beliza DreihausenDirk Pfeiffer RauischholzhausenSteffen Ortmüller RoßbergFabian Grün DreihausenKevin Junker DreihausenBirgit Kill RauischholzhausenMatthias Emmerich DreihausenMaximilian Kuhl DreihausenRalf Böckler RoßbergSven Claar DreihausenMatthias Grau DreihausenDaniel Träger DreihausenWolfgang Schmidt DreihausenYvonne Ebinger RauischholzhausenPatrick Münn RauischholzhausenStefan Rink RauischholzhausenSonja Wilhelm-Uth RauischholzhausenTobias Kaletsch WittelsbergFür die Atemschutzgeräteträger bei der Feuerwehr ist die körperliche Fitness eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz. Um dies zu gewährleisten, wurde bereits vor mehreren Jahren der Feuerwehrsport in der GrundWehr etabliert. Die zertifizierten Trainer bieten nicht nur eine qualifizierte Anleitung, sondern sind auch zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichen berechtigt. Die Prüfung zum Deutschen Sportabzeichen haben folgende Personen erfolgreich abgelegt:Johanna Schmidt Ebsdorf SilberColin Roth Hachborn SilberSophie Grau Hachborn SilberCeline Axt Beltershausen SilberMarie Lauer Beltershausen GoldFelix Grün Dreihausen GoldSven Lemmer Hachborn GoldKatharina Mann Hachborn GoldAriane Mann Hachborn GoldHenric Sawitzki Hachborn GoldTim Schäfer Beltershausen Gold12. Nils Schäfer Beltershausen Gold13. Aron Pinschmidt Hachborn Gold14. Anton Pinschmidt Hachborn GoldTobias Kaletsch Wittelsberg SilberAlexander Hormel Wittelsberg GoldFrank Lehr Dreihausen GoldWolfgang Schmidt Dreihausen GoldReiner Hoß Beltershausen GoldManfred Happel Beltershausen GoldFabian Happel Beltershausen GoldLeon Hoß Beltershausen GoldMarcell Büttner Ebsdorf Gold_______________________________Sören WaldeckGemeindevorstand derGemeinde EbsdorfergrundPressesprecher Feuerwehrwesen