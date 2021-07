Hilfs- und Spendenaktion für die Flutopfer

Wer spenden möchte und in Marburg und Umgebung wohnt,kann am Freitag, den 27. Juli zum Messeplatz kommen und seine Sachspende dort abgeben.Am Freitag, den 27. Juli, stehen um 18.00 Uhr sieben LKWs auf dem Messeplatz in Marburg und nehmen Sachspenden an. Bitte in Kartons verpacken und beschriften. Sie werden dann auf die LKWs verladen. Diese fahren dann in verschiedene Hochwassergebiete..In diesem Video ruft Ralf Kalbis zur Hilfs- und Spendenaktion auf und erklärt,was dringend benötigt wird.