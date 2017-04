Feuerwehrübung in der Kirche

Am Montag, 10.04.2017 wurde die Feuerwehr Ebsdorf zu einer unklarenRauchentwicklung in die Turmstraße in Ebsdorf alarmiert.Nach der ersten Erkundung durch den Einheitsführer wurde ein Feuer imBereich der Kirche festgestellt.Der Angriffstrupp bekam den Befehl, die Brandbekämpfung mit demersten Rohr einzuleiten.Beim Betreten des Gebäudes stellte der eingesetzte Trupp fest, dass dieersten drei Sitzbänke, neben der Altar im Vollbrand sich befanden.Mittels Hohlstrahlrohr wurden diese Abgelöscht und die Kirche mit demDrucklüfter Rauchfrei gemacht.Im oberen Teil bei der Orgel befand sich noch eine bewusstlose Person, dieüber die enge Treppe gerettet werden musste.Mittels Tragetuch und viel Männer und Frauenkraft wurde eine Kette aufder Treppe gebildet und die Person von oben nach unten durchgereicht unddem Rettungsdienst übergeben.Bei der Übungsnachbesprechung wurde festgestellt, dass diesesEinsatzszenario uns jederzeit ereilen kann.Vielen Dank an die evangelische Kirchengemeinde Ebsdorf und PfarrerWeidner, für das zu Verfügung stellen der Kirche.Mario LutherEinheitsführer