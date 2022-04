"DAS BYZANZAEUM / oder die ROMANTIK

Seit nun vielen Jahren (über 20) nehme ich an ein literararisches Projekt teil, mit dem TITEL "DAS DOSIERTE LEBEN" auch DDL genannt. Der Erfinder dieses Projektes Jochen König aus Ebersbach - ruft immer Literaten - Künstler-innen zu bestimmten Themen auf. Das an solchen Projekten viele teil nehmen - kann sich nicht jeder vorstellen, denn das tue ich ja auch nicht, weil ich selbst überrascht werde - wie vielseitig diese Teilnehmer-innen sind. In den vielen Jahren sind auch viele Themen entstanden, aber seit 2020 sind viele Themen (an die Frau - Mann) teil genommen hat, verschütt gegangen - es ist nur schade - das sie vielleicht nicht wieder auftauchen werden ?? Denn es währe schade um die Themen !! Hier zeige ich nun aus der letzten Zeitschrift ein paar Kopien.