Unterwegs entdeckt, bzw. gelesen

Ich appeliere an Euer Gewissen, damit's nicht heißt: "******** ist beschissen."

******** könnte sauber sein, wenn alle Bürger mithelfen!Geht man durch ******** Gassen, so kann man's gar nicht fassen. Kippen, Dreck und ganz viel Müll, überall in Hüll und Füll.Egal wo Du bist hingelaufen.Müll und Dreck und Hundehaufen.Hab mir ein Stück ******** vorgenommen, um es Sauber zu bekommen.Einmal die Woche mit Eimer und Zange, was ich da finde, macht mich Bange.Man wirft alles weg, ganz unbedacht, ob hell am Tag oder in der Nacht.Mundschutz, Taschentücher und Papier, Dosen, Flaschen, welch schöne Zier.Kippen, Zigarettenschachteln, Hundehaufen, man kann sich nur die Haare raufen.Trotz Angebot von Hundetüten, bleibt Hinterlassenschaft meist liegen.Die sauberen Hundehalter mit bedacht, werden von den Anderen in Verruf gebracht.Die sollten sich für ihr Benehmen hier angesprochen, richtig schämen.Den Satz: "ich zahl doch Hundsteuer",den find ich wirklich ungeheuer.Gönnt eurem Hund eine Abwechselung,liegt spontan mir da auf der Zung,lasst ihn mal vor die eigene Tür kacken,sonst sitzt Euch's Ordnungsamt im Nacken.Es wäre schön ihr stelltet unter Beweis,das ihr die Kinderstube habt bereist.Auch ich zahl meine Steuern hier und kacke keinem vor die Tür.Seinen Abfall mal zum Mülleimer bringen,sollt uns allen doch gelingen.Quelle: Text eines öffentlich ausgestellten Appells entnommen.