Umschreibung ausländischer Impfzertifikate

Wenn jemand Probleme mit seinem außerhalb der EU erstellten Covid19-Impfzertifikat hat, kann er sich am Theater am Marientor einen EU-weit gültigen Code erstellen lassen.



Voraussetzung ist allerdings, dass er einen Impfstoff erhalten hat, der auch in Deutschland zugelassen ist.



Nach aktuellem Stand sind das:



- Biontech / Pfizer

- Moderna

- Astra Zeneca

- Johnson & Johnson

- Novavax



Sollten Sie Kontakt zu ukranischen Flüchtlingen haben, dann fragen Sie sie, womit sie geimpft wurden. Sollte es Sputnik oder irgend etwas anderes, was oben nicht aufgelistet ist, sein, müssen sie sich allerdings nochmal impfen lassen. Öffnungszeiten vom Impfzentrum Duisburg im nächsten Beitrag.



Aber nicht nur für diese könnte die Info interessant sein, sondern für alle Einwanderer und Studenten aus Staaten, die nicht zur EU gehören.

