Sicherheit im Straßenverkehr - Unterwegs aufgefallen

Verkehrssicherheit im Kreisverkehr



Buchenhecke im Kreisverkehr.

Unverständlich!

Oder warum pflanzt man zwischen der Fahrzeugspur und dem Rad- und Fussgängerweg im Kreisverkehr, eine Buchenhecke! Welcher verkehrsrelevanter Sinn verbirgt sich hinter dieser unglücklichen Pflanzaktion im Kreisverkehr "In d. Aue"- Straße in Wesel am Rhein.Buchenhecken gehören zu den schnellwachsenden Heckenpflanzen. Es ist ratsam die Hecke regelmäßig mindestens einmal im Jahr zurückzuschneiden, heißt es in den Fachjournalen.