Gesundheitsbroschüre

Das Bundesministerium für Gesundheit, 11055 Berlin (Großkundenanschrift), www.bundesgesundheitsministerium.de,verschickt, falls vom Empfänger so gewünscht die Broschüre "Das deutsche Gesundheitssystem Leistungsstark. Sicher. Bewährt." Sie hat einen Umfang von 60 Seiten und gibt den Sachstand des Jahres 2020 wieer.



Die Broschüre bedeutet Hochglanz. Sie stellt die Grundzüge des Gesundheitssystems anhand seiner Akteure, Zahlen, Daten und Fakten vor. So soll seine Leistungsfähigkeit vor.



Die Broschüre bietet bestenfalls einen Einstieg in das Thema. Wer weiterführende Informationen wünscht, wird zu den übrigen Informationen des Gesundheitsministeriums greifen müssen.



Warum also über eine solche Broschüre schreiben und berichten? Ganz einfach: Leute wie mich persönlich interessiert es schon, wofür unsere Steuergelder ausgegeben werden. Ratgeber zu lebenspraktischen Themen stehen für mich persönlich im Vordergrund, evtl. noch Informationsmaterialien, die Hintergrundwissen zum Regierungshandeln vermitteln. Selbstbeweihräucherung ist uninteressant.

