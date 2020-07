Für Fritz und alle anderen, die es wagen wollen......

Dias zu scannen ist eigentlich ganz einfach.

Man braucht dazu nur einen passenden Scannen, am besten einen mit einem MagazinschachtGeräte dieser Art gibt es z.B. bei Amazon in verschiedenen Preislagen.Bild 1zeigt den Scanner mit eingeschobenem Magazin, das Diamagazin mit Fotos von 1982 steht bereit. Hier ist ausnahmsweise das Etikett noch lesbar….Wichtig ist die kleine Reinigungsbürste -(sollte bei den Scannern im Lieferumfang sein) -, denn damit muss man öfter die Glasfläche des Scanners vom Staub und Flusen befreien.Bild 2zeigt das Magazin mit den zwar sortierten, aber nicht beschrifteten Dias. Irgendwann habe ich das mit der Beschriftung aufgegeben.Das ist nicht günstig, denn die Dias müssen so in den Scanner, wie sie auch im Magazin sind, nämlich seitenverkehrt – auch wieder zurück ins MagazinBild 3 und 4zeigen die Abhilfe mit verschieden farbigen Eddings, damit ist die Position der Dias eindeutig definiert.Bild 5 und 6zeigen das einlegen in den Schacht. Grundsätzlich müssen die Dias in dieser Lage in das Magazin, Hochformatfotos müssen nach dem Scannen um 90° gedreht werden. Das macht die Software dann im Stapel, wenn alle Bilder in dieselbe Richtung gedreht werden könnenBild 7zeigt das gefüllten, eingeschobene Scannermagazin. Schwarz sind die Querformate, rot die Hochformat. Mit dem Schieber nun das Dia dem Scanner zuführen, und weiter in Bild 8Bild 8.zeigt das zum Speichern bereite Bild. Mit der mitgelieferten Software kann man nachbessern, aber dafür nutze ich ggf.mächtigere Programme.Bild 9zeigt die Scantaste auf dem Scanner. Taste drücken, neues Bild einschieben, bis der Magazinschacht leer ist.Bild 10zeigt die eingescannten Dias.Und Bilder 11 und 12zeigen Beispiele aus dieser Serie. Die Fotos wurden im Sommer 1983 in Hjerl Hede mit einer Ricoh TLS 401 aufgenommen.