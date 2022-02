Elektroautos mit enormen Wertverlust

Wiederverkaufspreis - Wertverlust Elektroauto.



Schockierend, was ein Elektroauto in vier Jahren an Wert verliert. Zumindest war ich, darüber schon ein bisschen schockiert. Ich glaube, dass die Wenigsten darüber überhaupt schon einmal nachgedacht haben.Nachdem ich mir im Fernsehen eine Infosendung bezüglich Wertverlust eines Elektroautos angeschaut hatte, ist mir sozusagen ein Licht aufgegangen.Eigentlich auch logisch, denn wer kauft schon eine Auto mit einem vier Jahre altem Akku.Gegen ein vier Jahre altes Auto spricht ja vom Grund her nichts dagegen, wenn die Kilometerleistung und der Wartungsnachweis, sowie alle anderen Kriterien in Ordnung sind.