Der Umwelt zuliebe - ein kostenaufwendiger Beitrag, AdBlue der Dieselzusatz der es in sich hat

Modernste Dieseltechnologie - Dieselfahrern mit dem Abgasreinigungssystem AdBlue kann schnell der Stillstand drohen, sogar schneller als man denken kann!



Aktuell werden in Angelegenheit AdBlue, Engpässe, Mangel, Knappheit und Lieferschwierigkeiten beklagt, AdBlue, die Flüssigkeit die zur Stickoxid-Reduzierung beiträgt.

Aber wie sieht es eigentlich aus

, wenn hinzu noch technische Probleme auftauchen, wenn in der digitalen Displayanzeige eines schadstoffarmen Dieselfahrzeugs, z.B. wie aktuell in meinem Fall, mein oder ein Diesel der Euroklasse 6, die Meldungen:

Service - Motorselbstdiagnose - UREA

Und wie sieht es aus

gleichzeitig in Verbindung mit einem Warnsignal aufleuchten und der Stillstand des Fahrzeugs somit vorprogrammiert ist. Ärgerlich, aber da kennt das umweltfreundlich programierte Abgasreinigungssystem keine Gnade, noch 1100 Kilometer, dann ist unweigerlich und unmanipulierbar Schicht im Schacht, wie es eine weitere Restkilometer-Anzeige anzeigt. Das wars dann, nach einer Laufleistung von 62.000 km. Es sei denn man greift der Umwelt zuliebe tief in die Tasche. Im Normalfall erscheint nach einer gewissen Laufleistung und Fahrverhalten (Im Schnitt nach 20.000 km) dieses Systems die Meldung, dass der AdBlue Tank wegen Unterschreitung des Füllstandes wieder aufgefüllt werden muss und die Störmeldung erlischt anschließend., wenn eine technische Störung vorliegt, etwa so wie in meinem Fall, wo sich nach einer Fehlerauslesung der Autowerkstatt feststellen lies, dass die Förderpumpe des Abgasreinigungssystems sich verabschiedet hat und die Förderpumpe die sich im inneren des AdBlue-Tanks befindet nicht einzeln austauschbar ist, wo deshalb der komplette Tank - Material-Kostenpunkt sage und schreibe 1400 Euro, gewechselt werden muss, ganz zu schweigen vom Arbeitslohn, der noch hinzuzurechnen ist.Hört dann nicht die Liebe für die Umwelt auf? Und übrigens, wo bleiben eigentlich die Umweltplaketten Euro 5 und 6? Warum diese Plaketten nicht hergestellt, bzw. nicht im Verkauf gingen, ist mir natürlich nach dem ganzen Elektrodebakel mittlerweile verständlich!