Covid-19-Impfausweis verloren - was nun?

Wie das in anderen Städten läuft, weiß ich nicht, würde aber sagen, dass die Gesundheitsämter eine gute Adresse sind.

Für alle Impfungen, die durch das Impfzentrum Duisburg durchgeführt wurden, hat das Gesundheitsamt für solche Probleme eine Stelle am Theater am Marientor eingerichtet. In einem Container sitzt dort eine Mitarbeiterin, die Ihnen gerne weiterhilft. Per Email ist die Impfdokumentationsstelle erreichbar unter impfdokumentation@stadt-duisburg.de

Da die Listen der geimpften Personen nach Datum sortiert sind, ist es hilfreich für die Recherche, wenn man sich noch an das Datum seiner Impfung(en) erinnert.

Wir empfehlen daher, sich direkt nach der Impfung eine Kopie vom Impfnachweis zu machen. So können Sie das Datum nicht vergessen.

