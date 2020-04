Anzeige

Broschüre Bevölkerungsschutz

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Provinzialstraße 93, 53127 Bonn, stellt sich in der Broschüre "Schutz und Hilfe für die Bevölkerung Wir über uns" selbst vor.



Das Exemplar, das hier Gegenstand der Betrachtung ist stammt zwar aus dem Jahre 2014, bietet aber auf 52 Seiten in deutscher und englischer Sprache eine Einführung in die Thematik.



Die obere Bundesbehörde dürfte auch in Zeiten von Corona völlig unbekannt sein, da es selbst in der täglichen medialen Berichterstattung nicht auftaucht,



Die Broschüre bietet einen allgemeinen Überblick über seine Tätigkeit - überraschend vielfältig ist sie.



Der Kulturgutschutz gehört dazu, der Schutz von chemischen, biologischen, radiologischen und medizinischen Gefahren, die Zivilschutzforschung, das psychosoziale Krisenmanagement oder die Zivilschutzausbildung, um nur einige Beispiele zu nennen.

