Warum soll man es sich schwer machen, wenn es auch einfach geht!

Das Land benötigt mehr Fahrradwege, sowie mehr Fahrradstraßen.

Der Ausbau von Fahrradstraßen soll vorangetrieben werden, darüber besteht allgemein Einigkeit.

Schrierig nur, wenn die Infrastruktur es nicht zulässt, bezw. es nicht oder nur ungenügend her gibt. Ähnlich wie beim Ausbau der Windräder, wenn für die benötigten Windräder das Land fehlt. Oder für die benötigten Fachkräfte die Wohnungen fehlen.Seit neuester Zeit gibt es dem Anschein nach, ein paar besonders schlaue Menschen, Menschen, die auf die Idee kamen, ganz normale Straßen, einfach in Fahrradstraßen umzuwandeln. Nach dem Motto: Not macht erfinderisch. Oder nach dem Prinzip: warum soll man es sich schwer machen, wenn es auch einfacher geht! Hier ein neues Verkehrsschild, da ein neues Verkehrsschild und schon ist das Problem vom Tisch! Geändert hat sich räumlich für die Fahrradfahrer wesendlich aber so gut wie nichts. Ich finde, hier könnte schon der Eindruck entstehten, dass man es sich hier zu einfach gemacht hat!Klar, die Fahrradfahrer erhalten mehr Rechte und die Autofahrer mehr Gebote. Aber was nutzen diese, wenn Straßen in Fahrradstraßen umgewandelt werden, auf denen man sowieso schon nur im Schritttempo, oder 30 km/h fahren durfte und die Verkehrsregel "rechts vor links" galt und die erst kürzlich eingeführte Abstandsregel 1,50 Meter Abstand zu Radfahrern zu mehr Rücksichtsnahme, bezw. Aufmerksamkeit führte.