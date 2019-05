Anzeige

verschiedene Broschüren

Die Broschüre "175 Jahre 1886 - 2011 dsv Deutscher Schwimmverband" ist kostenlos beim DSV erhältlich. Sie hat einen Umfang von 64 Seiten, stammt aus dem Jahre 2011 und wirft einen Blick in die Geschichte der Sportorganisation. Dies geschieht in chronologischer Reihenfolge.



Das Layout (also die Seitengestaltung) weist dabei ein witziges Element auf. Die Farbe der Seiten ist dunkelblau. Am unteren Rand der Seiten gibt es einen durchgehenden orangenen Balken. Die weißen Textfelder sind mit einem dünnen weißen Strich mit dem orangenen Balken verbunden und wirken so wie Schautafeln. Fotos ergänzen die Ausführungen.







Die Broschüre "Bund - Länder - Finanzbeziehungen auf der Grundlage der Finanzverfassung 2018" ist kostenlos beim Bundesministerium der Finanzen erhältlich, hat einen Umfang von 75 Seiten und gibt des Sachstand des Jahres 2018 wieder. Allein schon der umfangreiche Tabellen-Teil läßt erahnen, daß hier eine Publikation für eine interessierte Fachöffentlichkeit vorliegt.



Der Umfang der Texte ist gering (gleichzeitig bei komplexer und komplizierter Sprache), so daß der Informationsgehalt für Nicht-Fachleute gering ist.







Die Broschüre "Verbraucherrechte Onlineshopping, am Telefon geschlossene Verträge, Vertreterbesuche, Kaffeefahrten und Co." ist kostenfrei beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz erhältlich. Auf 58 Seiten informiert sie über den Sachstand des Jahres 2018.



Eine solche Broschüre kann zwra nur allgemeine Tipps und Ratschläge geben; angesichts der zunehmenden Digitalisierung können diese Grundkenntnisse aber durchaus zweckdientlich sein.





Die Broschüre "Gesetzesredaktion beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz" ist kostenlos beim Bundesjustizministerium erhältlich. Auf 12 Seiten gibt sie den Sachstand des Jahres 200418 wiede.SIe ist damit eine der dünnsten und kürzesten Broschüren, die überhaupt bei der Bundesregierung erhältlich sind, was vielleicht auch daran liegt, daß das Thema sehr einfach zu beschreiben ist.

