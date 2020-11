Anzeige

Verfassungsschutzbericht Hessen

Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, Postfach 3905, 65029 Wiesbaden, www.lfv.hessen.de, verschickt auf Anfrage hin die Broschüre "Verfassungsschutz in Hesen Bericht 2019".



Mit 286 Seiten ist er sehr üppig geraten. Nach einem allgemeinen Überblick geht er auf den Rechtsextremismus, Reichsbürger und Selbstverwalter, Linksextremismus, Islamismus sowie Ausländerextremismus ein - also alles Themen, die in anderen Verfassungsschutzberichten auch vorhanden sind.



Angenehm dabei: Die Ausführungen sind sehr umfangreich und detailliert und vermitteln so ein genaueres Hintergrundwissen als andere vergleichbare Veröffentlichungen aus anderen Bundesländern.



Auffällig dabei ist, daß zwar Parteien und andere beobachtete Personenzusammenschlüsse beschrieben, faktisch aber keine konkreten Personen genannt werden. Absichtlich nicht? Keine Ahnung.



Für einen Außenstehenden wäre es schon interessant zu sehen, wer sich wann wie auffällig verhalten hat. Aber egal - dies sei nur am Rande erwähnt.

