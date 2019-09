Anzeige

Umweltprobenbank

In den 1970er Jahren begann die deutsche Regierung, rechtliche Regelungen einfzuführen, um Menschen und Umwelt vor Chemikalien zu schützen. Doch wie den Erfolg der neuen Gesetze zu überprüfen? Es entstand die Umweltprobenbank des Bundes.



"Die Umweltprobenbank Umweltbeobachtung mit Proben von Mensch und Umwelt" heißt eine Veröffentlichung des Umweltbundesamtes, Postfach 1406, 06844 Dessau aus dem Jahre 2013. Auf 60 Seiten beschreibt sie ausführlich Aufbau und Arbeitsweise der Umweltprobenbank.



Was an dieser Broschüre so erwähnenwert ist? Daß es sie gibt. Daß das Umweltbundesamt viele weitere Broschüren herausgibt, die man als gedruckte Ausgabe bestellen oder als Download herunterladen kann.



Wer sich vor Ort mit Umweltthemen beschäftigt, wird hier also zu vielen anderen Themen fündig werden.

