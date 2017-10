Anzeige

Steuertipps für Vereine

Die Broschüre "Steuertipps für Vereine" ist kostenlos beim Bayerischen Staatsministeirum der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Odeonsplatz 4, 80539 München erhältlich.



Formal mögen Vereine in dem süddeutschen Freistaat angesprochen werden. In allgemeiner Form und verständlicher Art und Weise wird hier bundeseinheitliches Steuerrecht für eine spezielle Zielgruppe vorgestellt. Dieses Fachwissen ist auch in allen anderen deutschen Bundesländern nützlich. Von daher ist die Broschüre durchaus empfehlenswert.

