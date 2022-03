Stadthäuser - Gebäudeerweiterung

Wohnen in der Stadt - Bauen auf engstem Raum

Bauen auf engstem Raum kann gelingen, wie beide Beitragsfotos beweisen!

Die Grundstücke in der Stadt werden knapp und die Grund und Bodenpreise gehen durch die Decke. Da lohnt sich schon - genau hinzuschauen, wo noch eine Lücke vorhanden, die erweitert oder sogar geschlossen werden kann.Manchmal muss man doch staunen, was alles so möglich ist, wie gut sich alt und neu zusammenfassen lässt. Größere Altersunterschiede zwischen den Gebäuden stellen für die Architekten keine Probleme dar. Im hier geschilderten und gezeigten Fall, fügen sich die Gebäude mit den Baujahren 1906 und 2022 baulich sehr gut zusammen.