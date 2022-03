Spritpreis-Rabatt - Christian Lindner zahlt, aber nicht aus eigener Tasche

Christian Lindner will Spritpreis-Rabatt einführen.



Bundesfinanzminister Christian Lindner, der Mann, der sich persönlich dank Dienstwagen wohl kaum Gedanken machen muss, will angesichts der enorm gestiegenen Spritpreise einen Spritpreisrabatt einführen. Der Tankrabatt soll direkt beim Zahlvorgang an der Tankstelle abgezogen werden und der Tankstellenbetreiber kann sich diesen Rabatt-Betrag anschließend, bzw. später beim Finanzamt wiederholen.(Quelle: Medienberichten zufolge, plus Internet-Recherche)