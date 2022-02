Schattenwelten - Schattenkriege, Schattenwirtschaft, Schattenkriminalität ...

Schattenwelten.

Schattenkriege.

Organisierte Kriminalität, Clankriminalität - In NRW seit Jahren eines der größten Probleme! Schattenwirtschaft, Scheingeschäfte, Scheinfirmen, Billanzvertuschungen, Luftbuchungen, Menschenhandel, Drogenhandel, ... - Wie das BKA 2020 berichtet, hat die Drogenkriminalität in Deutschland zum neunten Mal in Folge zugenommen. Anscheinend ein Krieg der in Deutschland nicht zu gewinnen ist!Gangster die in Nordrhein-Westfalen reihenweise Geldautomaten in die Luft jagen, haben in fünf Jahren schon mehr als 30 Millionen Euro erbeutet, hieß es in einer Nachricht im Jahr 2020. Heute werden in Deutschland fast jedenTag ein bis zwei Geldautomaten gesprengt, dabei gehen die Täter immer rabiater vor, so rabiat, dass Anwohner einer lebensbedrohlichen Gefahr ausgesetzt und Gebäude unbewohnbar gemacht werden. Allein schon in Nordrhein-Westfalen sind laut Landeskriminalamt (LKA) Düsseldorf in diesem Jahr, (Stichtag 14.Feb.), schon 33 Sprengattacken gezählt worden. Die Zahl der Sprengattacken sollen sich im Vergleich zum Vorjahresbeginn mehr als verfünffacht haben.

"Klassische Kriege werden immer mehr durch Schattenkriege ersetzt", so der Wortlaut einer TV-Info-Sendung im Jan. 2022

Das Bundesministerium der Verteidigung beschreibt diese Kriegsführung wie folgt:"In modernen Konfliktszenarien setzen Angreifer auf eine Kombination aus klassischen Millitäreinsätzen, wirtschaftlichem Druck, Computerangriffen bis hin zu Propaganda in den Medien und sozialen Netzwerken. Dieses Vorgehen wird auch als "hybride Taktik" oder "hybride Kriegsführung" bezeichnet."Schattenkriege sind Kriege, die es offiziell gar nicht gibt. Die nur von vereinzelten Menschen wahrgenommen werden, andererseits bekommen andere diese zu spüren.Heutzutage wird meist nur noch von Kriegen gesprochen. Frieden, den wir uns und für alle Menschen auf der Welt wünschen, scheint immer weiter in den Hintergrund zu rücken.Mindestens einmal pro Woche findet in Deutschland eine groß angelegte Razzia statt, wo man teilweise sogar mit Polizeipanzern anrückt. Mit einem Panzer, das muss man sich einmal vorstellen."Die Duisburger Staatsanwaltschaft bekommt jetzt zusätzliche Verstärkung - Sonderermittler gegen Clans kriegen Verstärkung. Die Zahl der Sonderstaatsanwälte gegen kriminelle Clans in Duisburg wird verdoppelt - auf jetzt vier Ermittler", das sagteNRW-Justizminister Biesenbach bei einer Bilanz des Projektes.Die Bilanz gibt es hier: https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/proj... Die hier gesetzte Verlinkung im Beitrag ist wirklich interessant, diese lässt sich leicht öffnen, liebe Leser. (Ohne Werbungsunterbreitung, Aboangebote oder Datenerhebungen)Nun zum Projekt: "Staatsanwälte vor Ort" heißt das Projekt gegen kriminelle Familienclans. Denn die beiden Sonderermittler sollen nah dran sein am Klientel. Am Anfang lag ihr Schwerpunkt in Duisburg in den ärmeren Vierteln im Norden zum Beispiel in Marxloh. Mittlerweile habe sich ihre Arbeit auf das ganze Duisburger Stadtgebiet und darüber hinaus ausgedehnt.Quelle: WDR Nachrichten Aktuelle Stunde sowie; https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/proj... Bemerkung, bezw. Quellangaben: Mir ist wichtig, Sie bestmöglich zu informieren. Jedoch muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die oben genannten Informationen von Dritten erhalten habe, also Informationen aus Internet, Radio, Fernsehen und Medienblätter. Diese Informationen gebe ich hier oben in meinem Beitrag so weiter, wie sie mir zur Verfügung gestellt wurden.Beitragsfoto: Simon W.