Rückblickend - Nachrichten aus der Vergangenheit den aktuellen gegenübergestellt

Nachrichten-Rückblick 2019,

verwendete Quelle: ZDFtext Nachrichten Di. 29.10.2019Die auserwählte Nachricht aus der Vergangenheit wie folgt:

Kritik an Merkels Untätigkeit: Friedrich Merz bemerkt "mangelnde Führung"

"Die Wahlergebnisse für CDU und SPD bei der Landtagswahl Thüringen sind nach Einschätzung von Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz "ein großes Misstrauensvotum gegen die Große Koalition". Er habe erlebt, dass es wirklich großen Unmut über CDU und SPD gebe, sagte er am Montagabend im ZDF. Dabei stehe überwiegend Kanzlerin Angela Merkel im Mittelpunkt, die "klare Aussagen vermissen lasse. Die Untätigkeit und die mangelnde Führung Merkels habe sich wie ein Nebelteppich über das Land gelegt."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachrichten-Aktuell 2022,

verwendete Quelle: ntv Nachrichten Sonntag 1. Mai 2022, 19:35 UhrDie auserwählte Nachricht aus der Gegenwart wie folgt:

Kritik an Scholzs Zögerlichkeit: Friedrich Merz kritisiert Waffenlieferung als zögerlich

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag wegen seiner Ukraine-Politik scharf angegriffen. Scholz sei über Wochen der Diskussion über Waffenlieferungen ausgewichen und habe hingehalten, sagte Merz."Das ist nicht Besonnenheit, wie Sie es in den Ampel-Fraktionen versuchen, in den letzten Tagen zu erklären. Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuellen Berichten zufolge rechtfertigte Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Ukraine Kurs.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigt seine Ukraine-Politik gegen Vorwürfe, er agiere zu zögerlich und ängstlich angesichts der russischen Agression."Ich treffe meine Entscheidungen schnell - und abgestimmt mit unseren Verbündeten. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge sind mir suspekt", sagte er der "Bild am Sonntag". Scholz machte nach dem Bericht klar, dass er an seinem Kurs festhalten will."Ich bin nicht ängstlich genug, um mich von solchen Vorwürfen beeindrucken zu lassen", sagte er.(Verwendete Quelle: ZDFtext Nachrichten So. 01.05.2022)