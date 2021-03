Anzeige

Parlamentsliteratur Bundestag

Susanne Strasser / Frank Sobolowski: So arbeitet der Deutsche Bundestag Organisation und Arbeitsweise Die Gesetzgebung des Bundes; NDV Neue Darmstädter Verlagsanstalt Rheinbreitbach 2019; 167 Seiten; ISBN: 978-3-95879-111-4





Der Deutsche Bundestag ist die höchste deutsche Volksvertretung und demokratisch gewählt. Dieser Band aus der Reihe "Kürschners Politikkontakte" stellt mal nicht die Abgeordneten, sondern Aufbau, Organisation und Arbeitsweise des Parlaments vor.



Das Buch stellt die Arbeit in idealtypischer Form vor und vermittelt so politikwissenschaftliches Grundlagenwissen. Auch wenn es zahlreiche illustrierende Farbfotos und Zeichnungen gibt, wendet sich das Buch doch vorrangig an Erwachsene - für Kinder sind die Ausführungen doch zu umfangreich und komplex: Die Sachinformation steht schließlich im Vordergrund.

Gefällt mir