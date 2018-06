Notfall-Broschüre

Die Broschüre "Ratgeber für Notfallseelsorge und richtiges Handeln in Notsituationen" ist kostenlos beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Postfach 1867, 53008 Bonn, www.bbk.bund.de , erhältlich. Auf 68 Seiten gibt sie den Sachstand des Jahres 2013 wieder. Die Publikation hat sogar eine ISBN (978-3-939347-54-5) und ist somit zumindest in der Theorie auch über den stationären Buchhandel erhältlich.In idealtypischer Art und Weise wird hier beschrieben, wie Notfällen (z. B. Energieausfall, medizinischer Notfall, Hochwasser, Sturm, Feuer) vorgebeugt werden kann bzw. wie man sich richtig verhält, wenn ein solcher Ernstfall eingetreten ist. Angesichts vieler Schäden, die in den vergangenen Jahren durch Unwetter eingetreten sind, ist dies sicherlich eine ratsame und informative Broschüre.Das Bundesamt ist bislang kaum öffentlich in Erscheinung getreten. Ist das als gut zu bewerten, weil es dort keine erwähnenswerten Skandälchen gab? Oder ist es auch mit einem weinenden Auge zu betrachten, weil die obere Bundesbehörde ihren Informationspflichten nur unvollständig nachgekommen ist? Die Antwort liegt wohl irgendwo dazuwischen.